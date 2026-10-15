Piazza Vanvitelli, Prefetto dispone presidio fisso, sabato ci saranno anche le mamme

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Da oggi piazza Vanvitelli, nel quartiere Vomero, sarà presidiata da un posto fisso interforze disposto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari. La misura, con decorrenza immediata, prevede la presenza a rotazione di un equipaggio composto da Forze dell’ordine, Polizia locale e Polizia metropolitana.

La decisione arriva in seguito alla violenta aggressione avvenuta nella notte tra sabato e domenica, quando un uomo è stato pestato da un gruppo di almeno otto minorenni dopo essere intervenuto in difesa delle figlie.

Secondo la Prefettura, il presidio permanente punta a contrastare gli episodi criminosi registrati recentemente nell’area e a garantire maggiore sicurezza a residenti e commercianti attraverso un controllo costante del territorio. L’obiettivo è rafforzare l’attività di prevenzione dei reati e aumentare la percezione di sicurezza in una delle zone più frequentate della città, caratterizzata dalla presenza di numerosi locali ed esercizi commerciali.

Il provvedimento rappresenta l’esito di una serie di riunioni del coordinamento interforze, durante le quali è emersa la necessità di un ulteriore rafforzamento dei dispositivi di controllo già attivi. Per il Vomero, infatti, il prefetto aveva già disposto l’istituzione di zone a vigilanza rafforzata nell’ambito delle misure concordate dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Presidio mamme sabato 17

Intanto, per sabato sera è stato organizzato in piazza Vanvitelli un presidio promosso dalle mamme del Vomero con l’obiettivo di chiedere maggiore sicurezza, interventi incisivi nei confronti delle famiglie dei minori coinvolti e il ripristino della legalità nel quartiere.

Secondo quanto riferito dagli organizzatori della manifestazione, persistono preoccupazioni per possibili ritorsioni nei confronti della famiglia e per il clima di intimidazione che continuerebbe a manifestarsi anche sui social network attraverso minacce e insulti.

La portavoce delle mamme anti-violenza, Nelide Milano, parla di una situazione particolarmente grave e chiedono un segnale forte da parte delle istituzioni, compresa la costituzione di parte civile nei futuri procedimenti giudiziari relativi all’aggressione. I promotori del presidio chiedono inoltre controlli permanenti, tolleranza zero nei confronti della violenza giovanile e una maggiore assunzione di responsabilità da parte delle famiglie dei ragazzi coinvolti.