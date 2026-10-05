Picchia a sangue compagna incinta davanti al figlio di 3 anni, arrestato dai Carabinieri

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Ha aggredito la compagna incinta davanti al figlio di tre anni, colpendola con schiaffi e pugni e minacciandola di strangolarla.

È successo nella notte a Torre del Greco, in via Circumvallazione, dove i carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato un 27enne per maltrattamenti in famiglia.

La scena: la donna sanguinante con il bambino per mano

All’altezza del civico 139 i militari hanno trovato una 23enne, al quarto mese di gravidanza, con il volto sanguinante e tumefatto, mentre stringeva la mano del suo bambino di tre anni. La giovane, in lacrime, ha chiesto aiuto raccontando di essere stata aggredita poco prima in casa dal compagno.

Secondo gli accertamenti, l’uomo l’avrebbe colpita ripetutamente con schiaffi e pugni, arrivando a minacciarla di strangolarla. La donna è riuscita a fuggire dall’abitazione e a chiedere aiuto.

L’arresto

Scattate immediatamente le ricerche, i carabinieri hanno rintracciato il 27enne a pochi metri dall’abitazione familiare, bloccandolo e arrestandolo.

La vittima è stata trasferita all’ospedale Maresca, dove i medici le hanno diagnosticato 15 giorni di prognosi per “plurime contusioni e traumi da percosse”. Dopo le dimissioni, la donna e il bambino sono stati accompagnati in una struttura protetta.

Il 27enne è stato condotto in carcere, in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip.