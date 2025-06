Picchia la ex, arrestato dai Carabinieri a Pollena Trocchia

- pubblicità -

I carabinieri della Tenenza di Cercola hanno arrestato un 34enne per atti persecutori aggravati ai danni della sua ex compagna.

Durante un pattugliamento nel comune di Pollena Trocchia, nel Napoletano, i militari hanno notato una scena insolita in un parcheggio di un parco giochi.

Un uomo, in piedi all’esterno di un’auto, aveva il busto all’interno dell’abitacolo, dove si trovavano due donne e una bambina.

Alla vista dell’auto dei Carabinieri, una delle donne ha iniziato a suonare ripetutamente il clacson per attirare l’attenzione.

I militari sono intervenuti immediatamente, bloccando l’uomo prima che potesse scappare. La donna alla guida, visibilmente scossa, ha raccontato di essere stata aggredita dall’ex compagno, che in passato l’aveva minacciata e molestata.

L’uomo avrebbe cercato di forzare l’ingresso nell’auto, bloccandole le mani e strattonandola davanti alla figlia di tre anni.

Accompagnata in caserma insieme alla testimone che era con lei, la vittima ha fornito un racconto dettagliato delle minacce, dei comportamenti ossessivi e intimidatori dell’uomo, ora in carcere in attesa di giudizio.