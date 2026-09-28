Picchia la fidanzata anche al Pronto Soccorso, arrestato dai Carabinieri a Pozzuoli

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Sono da poco passate le 7 del mattino quando al 112 arriva una segnalazione: c’è un uomo ferito in via Carrafiello, nei pressi di un albergo a Varcaturo, in provincia di Napoli. I carabinieri intervengono e trovano un 26enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, che tenta di tamponare una ferita da taglio al braccio.

Sul posto arriva anche il 118, che trasporta il giovane all’ospedale di Pozzuoli. Con lui salgono in ambulanza anche i militari.

La scena al triage: minacce e un calcio alla fidanzata

Nel triage dell’ospedale c’è una 25enne, lì per farsi medicare. Il 26enne la riconosce: perde il controllo, la minaccia e le sferra un calcio in pieno petto. I carabinieri lo bloccano immediatamente e lo arrestano.

La ragazza è spaventata, in stato di shock. I militari cercano di parlarle e ricostruiscono quanto accaduto nelle ore precedenti.

La violenza nel locale e la fuga della giovane

I due sono fidanzati. All’alba stanno rientrando dopo una serata trascorsa con amici in un locale della zona. Da un motivo futile scoppia la violenza: il 26enne afferra la ragazza per i capelli, la trascina per tutto il locale e la porta in strada, dove la colpisce con calci e pugni.

La 25enne riesce a scappare e a rifugiarsi a casa dei genitori, poco distante. Sarà poi accompagnata in ospedale dai familiari, dove incrocerà nuovamente il suo aggressore.

Il ferimento del 26enne: possibile intervento di terzi

Dagli accertamenti emerge che, poco dopo aver aggredito la fidanzata, il 26enne sarebbe stato avvicinato da qualcuno a bordo di un’auto che lo avrebbe colpito, forse in difesa della ragazza. Da qui la ferita d’arma da taglio al braccio.

Non era la prima volta: gelosia e controllo ossessivo

La giovane racconta ai carabinieri che questo non è il primo episodio: negli ultimi mesi avrebbe subito scenate di gelosia, comportamenti di controllo ossessivo e altre forme di violenza.

Arresto e prognosi

Per la 25enne i medici hanno stabilito una prognosi di 10 giorni. Stessa prognosi per il 26enne, che dovrà rispondere di lesioni e stalking.