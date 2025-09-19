Picchiava moglie e figlia, arrestato dai Carabinieri a Varcaturo

- pubblicità -

Picchia moglie e figlia insultando quest’ultima dicendo ‘sei grassa, sei brutta’, arrestato 61enne dai carabinieri a Napoli. E’ accaduto a Varcaturo.

Quando i carabinieri sono entrati in casa, le urla e la voce tremolante della donna che aveva chiesto aiuto al 112 hanno preso forma. La richiesta di aiuto parte da un’abitazione nella frazione di Varcaturo.

A parlare una donna. Ha 31 anni e, in lacrime, dice al carabiniere che il padre ha picchiato selvaggiamente lei e sua madre. La vittima si è barricata nella sua stanzetta ma suo papà sta cercando di sfondare la porta. Giungono i carabinieri e dall’esterno si sentono le urla di due donne e di un uomo. Dopo diversi tentativi di entrare finalmente l’uomo apre la porta ai carabinieri.

Lui ha 61 anni, è visibilmente agitato e ha il volto paonazzo. In un angolo della casa la moglie dell’uomo. La signora ha 57 anni e presenta diversi lividi, dei graffi al volto e sulle braccia. E’ sconvolta e la sua voce è interrotta più volta da singhiozzi dovuti al pianto. Nella stanza chiusa dalla porta danneggiata e quasi divelta la 31enne che, sentita la voce dei carabinieri, decide di uscire. La vittima è terrorizzata. Ha il naso che sanguina mentre il volto è gonfio e le labbra tumefatte.

La 31enne racconta le violenze e le vessazioni che aveva appena subìto ma viene bruscamente interrotta dal proprio padre che non è per nulla intimorito dalla presenza dei militari. La donna, a quel punto, si rifugia un’altra volta nella stanzetta. Intanto arrivano anche altri militari tra cui il comandante della stazione carabinieri. Il sottufficiale tranquillizza la vittima e la convince a farsi raccontare cosa fosse accaduto.

Dal racconto della ragazza emerge un vero e proprio contesto di maltrattamenti in famiglia con il 61enne che da anni insultava e picchiava le due donne che non avevano mai avuto il coraggio di denunciare.

”Ho il porco a ingrassare in casa, sei brutta!” alludendo alla corporatura della figlia era uno degli insulti del padre alla figlia. Poi gli schiaffi e le urla. A niente era servito il tentativo della madre di difenderla. Nello smartphone della 31enne foto e video che immortalavano aggressioni e lesioni avvenute in passato. Foto che raccontano ferite subìte da entrambe le donne in balia di un uomo che in un episodio aveva addirittura strappato alla propria moglie, invalida, il cuoio capelluto.

L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Le due donne sono state soccorse dal personale del 118 e trasferite nell’ospedale di Pozzuoli. Per le due vittime una prognosi di 42 giorni ciascuna.