Pillole dimagranti pericolose, il servizio di Luca Abete a Striscia la Notizia

Nonostante la scoperta effettuata lo scorso anno da Striscia la Notizia, continua lo smercio di pillole di esportazione che dalle analisi effettuate contengono sibutramina, una sostanza vietata.

L’attenzione dell’inviato Luca Abete si è rivolta verso un ballerino sui generis, che insegna la danza sui tacchi a spillo.

Ed è proprio durante l’esercizio dell’attività che avviene la vendita di queste sostanze proibite e pericolose. Non sono mancati momenti pittoreschi.

Il servizio

Luca Abete ci racconta di un influencer che balla sui tacchi, pronto a vendere prodotti miracolosi via social: pillole dimagranti che dovrebbero far perdere 10 chili in un mese. Striscia la notizia le ha fatte analizzare: non contengono gli elementi naturali espressi in etichetta ma ben 27 milligrammi di sibutramina, proibita in Europa anche per i rischi cardiovascolari.

Una sostanza pericolosa di cui l’inviato, salito sui tacchi, va a chiedere conto al ballerino