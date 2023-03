Pillole dimagranti sui social: ci sono i primi venditori pentiti. Il servizio di Luca Abete a Striscia la Notizia.

Luca Abete si occupa ancora delle pillole “miracolose” per perdere peso, vendute sui social network, che però in molti casi contengono sibutramina, una sostanza che può essere molto pericolosa, come confermano le analisi che l’inviato ha fatto fare dall’Università di

Padova.



Se da una parte lo smercio continua, ci sono anche i primi casi di pentimenti da parte di venditori, che solo grazie a Striscia la notizia – dicono – hanno scoperto il lato oscuro del loro commercio.



Qui in servizio

