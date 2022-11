Pillole dimagranti vendute illegalmente, i rischi per la salute, il servizio di Luca Abete a Striscia la Notizia.

Luca Abete e le pillole dimagranti vendute illegalmente: le ripercussioni per la salute.



Luca Abete ha scoperto una venditrice di pillole dimagranti miracolose che opera sui social.

Peccato che il prodotto che vende sia assolutamente illegale in Italia per i problemi di salute che può causare, come spiega al nostro inviato Ettore Novellino, presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Avellino.



Qui il servizio integrale

https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/striscialanotizia/pillole-dimagranti-vendute-illegalmente-le-ripercussioni-per-la-salute_F312062001039C05