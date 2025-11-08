Piscina Scandone, approvato progetto manutenzione straordinaria

- pubblicità -

La Giunta Comunale, su proposta dell’Assessore al Bilancio con delega al Patrimonio e dell’Assessora allo Sport e alle Pari Opportunità, ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per gli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al completamento e all’adeguamento funzionale dell’impianto natatorio “Felice Scandone”, situato nel quartiere Fuorigrotta.

I lavori, per complessivi 593.500 euro, saranno finanziati con fondi comunali provenienti da risparmi (economie) di un precedente finanziamento del Piano Strategico della Città Metropolitana.

La progettazione è stata curata dal Servizio Edilizia Sportiva del Comune e prevede il recupero del solaio di copertura della palestra, la risoluzione del problema delle infiltrazioni negli spogliatoi, il risanamento delle strutture portanti delle scale di emergenza e la sostituzione delle porte tagliafuoco.

La piscina “Felice Scandone”, centro federale per le discipline del nuoto e della pallanuoto, è un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale, anche grazie all’accordo siglato due anni fa tra l’Amministrazione comunale e la Federazione Italiana Nuoto. L’impianto è composto da due piscine olimpioniche ubicate in edifici distinti.

La struttura principale comprende, oltre alla piscina olimpionica, due tribune, spogliatoi, uffici, locali tecnici e amministrativi mentre la struttura di più recente costruzione ospita la piscina olimpionica coperta e i locali tecnici di servizio.

L’intervento approvato dalla Giunta ha l’obiettivo di garantire la piena funzionalità dell’impianto, migliorando la qualità dell’offerta sportiva e il comfort per gli utenti.