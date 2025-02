Pitbull Acerra, padre della bambina positivo alla cannabis

- pubblicità -

Gli inquirenti stanno cercando di capire se Vincenzo Loffredo fosse realmente in casa quando la piccola Giulia è stata attaccata dal loro pitbull.

La sua versione dei fatti è che si era addormentato accanto alla figlia dopo averla messa a riposare nel letto matrimoniale.

Tuttavia, ci sono alcune incongruenze, come il fatto che inizialmente ha accusato un cane randagio, per poi ritrattare.

Inoltre, i video delle telecamere di sorveglianza e le analisi delle prove forensi, come la positività alla cannabis, stanno contribuendo a creare un quadro più chiaro.

Anche i cani della famiglia, uno dei quali è un pitbull senza microchip, sono sotto inchiesta.

Mentre l’appartamento, al primo piano di uno dei palazzi del rione Ice Snei, è stato subito posto sotto sequestro in attesa dei rilievi necessari e aperto un fascicolo di indagine, gli inquirenti devono fare i conti con la testimonianza di un padre che apre la strada a molte domande.

I residenti del rione Ice Snei raccontano di un’aggressione ai danni di un cagnolino avvenuta la scorsa estate ma della quale, alla Asl, non risulta alcuna denuncia. Nel quartiere si parla così di una tragedia annunciata. “Quel cane la scorsa estate era scappato ed aveva aggredito un cagnolino portato a spasso da una dog sitter – hanno spiegato i residenti- avevamo detto che doveva essere chiuso perché pericoloso. Ma i due giovani genitori non hanno capito la pericolosità dell’animale. Sono brave persone, due ragazzi che lavorano duramente. Lei in pizzeria, lui fa il barista. Ma quel cane non poteva stare libero in casa con una bambina piccola”.

Giulia avrebbe compiuto un anno il prossimo aprile. Una bimba solare, dicono i vicini, che non aveva paura del cane a differenza dei residenti del quartiere. I genitori, sotto choc, sono ora insieme ai familiari. “Brave persone – hanno sottolineato alcuni conoscenti – lei, molto devota, si può dire che è cresciuta in chiesa. Ed ha conosciuto il marito proprio frequentando la chiesa. Ma hanno sottovalutato il cane”.