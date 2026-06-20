Pitbull incustoditi al rione Sanbità, interviene GdF

- pubblicità -

Militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli sono intervenuti al fine di mettere in sicurezza due cani di grossa taglia, di razza “pitbull” che, privi di guinzaglio e museruola, si aggiravano liberamente nel rione Sanità di Napoli, rappresentando un potenziale pericolo per residenti e passanti.

In particolare, una pattuglia dei Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego Napoli, dopo essere stata allertata da alcuni abitanti del posto durante un servizio di controllo economico del territorio, è intervenuta ponendo temporaneamente gli animali al sicuro all’interno di un locale nella disponibilità di un residente della zona e, a seguire, ha richiesto l’intervento di personale del servizio veterinario della ASL di Napoli.

I due pitbull sono risultati sprovvisti di microchip identificativo previsto dalla normativa vigente. Pertanto, non essendo riconducibili ad un prop