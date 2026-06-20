Pitbull incustoditi al rione Sanbità, interviene GdF

Militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli sono intervenuti al fine di mettere in sicurezza due cani di grossa taglia, di razza “pitbull” che, privi di guinzaglio e museruola, si aggiravano liberamente nel rione Sanità di Napoli, rappresentando un potenziale pericolo per residenti e passanti.
In particolare, una pattuglia dei Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego Napoli, dopo essere stata allertata da alcuni abitanti del posto durante un servizio di controllo economico del territorio, è intervenuta ponendo temporaneamente gli animali al sicuro all’interno di un locale nella disponibilità di un residente della zona e, a seguire, ha richiesto l’intervento di personale del servizio veterinario della ASL di Napoli.
I due pitbull sono risultati sprovvisti di microchip identificativo previsto dalla normativa vigente. Pertanto, non essendo riconducibili ad un prop
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