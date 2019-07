Polaroid Originals presenta OneStep 2 Summer Blue ed è subito Forza Napoli!

Siamo ormai nel pieno dell’estate. Vacanza fa rima con sole, mare, abbronzatura ma anche con divertimento e foto ricordo. E cosa c’è di meglio che immortalare i propri momenti preferiti con Polaroid Originals, la macchina fotografica istantanea per eccellenza?

Se poi il brand annuncia One Step 2 Summer Blue, un’edizione speciale in bianco e azzurro, il grido “Forza Napoli!” è immediato. Siete in partenza per la costiera amalfitana o andrete a vedere le finali delle Universiadi 2019 allo Stadio San Paolo il prossimo 14 luglio? Allora Polaroid Originals diventa il “must have” dell’estate partenopea che non vi farà passare inosservati!

Usarla è semplicissimo, basta inserire il pacchetto di pellicole e il sistema punta e scatta farà il resto. Inoltre, il potente flash integrato, il mirino migliorato per garantire una migliore inquadratura mentre la batteria a lunga durata permetterà un uso intensivo durante tutta la giornata.

Non poteva mancare una cornice speciale, per questo sono nate le pellicole Summer Haze Edition, ispirate alla magica ora d’oro. Ogni confezione contiene, infatti, 8 diverse tonalità di rosso, arancione, giallo e altre sfumature.

Dopotutto “Napule è mille culure…” cantava Pino Daniele.

Prezzo al pubblico macchina fotografica: 129,99 euro

Prezzo al pubblico pellicole (un pacco contiene 8 pellicole): 19,99 euro[1]

Distribuito in Italia da Nital S.p.A.