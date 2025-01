Polibus, prossima fermata: teatro

- pubblicità -

Si conferma per il 2025 Polibus, il servizio navetta gratuito del Comune di Napoli che fa da trait d’union tra il cuore storico e i teatri convenzionati della città policentrica: il TAN-Teatro Area Nord e il NEST-Napoli Est Teatro.

Un progetto creato per annullare le distanze e per favorire momenti di incontro e di confronto culturale, accompagnando gli spettatori da piazza Museo e da piazza Bovio fino alle sale presenti nei quartieri di Piscinola e di San Giovanni a Teduccio.

A partire da domenica 12 gennaio è possibile assistere a 18 spettacoli usufruendo del servizio, disponibile su richiesta.

Il servizio navetta per il TAN-Teatro Area Nord di Piscinola (via Nuova Dietro la Vigna, 20) parte dal MANN-Museo Archeologico Nazionale di Napoli (piazza Museo, 19), con fermata intermedia in piazza Medaglie d’Oro.

Il punto di partenza per raggiungere il NEST-Napoli Est Teatro di San Giovanni a Teduccio (via Bernardino Martirano, 14) è all’altezza dell’uscita della stazione Università della metro Linea 1 (piazza Giovanni Bovio).

Consulta il programma (603.82 KB)

Info e prenotazioni