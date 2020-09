Politiche Sociali, si riunisce la Commissione in Consiglio Comunale.

Sono ripartite regolarmente le attività delle educative territoriali e dei poli territoriali per le famiglie, che si sono organizzati in base alle linee guida nazionali e regionali in vigore. Lo ha annunciato oggi in commissione l’assessora al Welfare Monica Buonanno, che ha specificato che si aspettano chiarimenti da parte della Regione Campania sulle linee guida per i Centri diurni, essendo questi ultimi connessi all’attività scolastica.

Con gli interventi dei consiglieri Vincenzo Moretto (Lega Salvini Napoli) e Marta Matano (Movimento 5 Stelle), la commissione ha anche affrontato il tema delle misure anti-Covid da applicare in queste strutture, specie in riferimento ai trasporti, e delle esigenze delle persone disabili.

L’assessora ha chiarito che è già stato richiesto alla Napoli Servizi di organizzare il trasporto scolastico degli alunni disabili in previsione della riapertura delle scuole.

Programmate infine le attività della Commissione per le prossime settimane: si discuterà, tra l’altro, di prevenzione anti-Covid nelle strutture comunali per i senza fissa dimora, della tutela dei lavoratori fragili e della situazione della Galleria Principe di Napoli.