Polizi Municipale chiude altri 5 chioschi sul Lungomare

Questa mattina la Polizia Municipale, su delega della Procura della Repubblica, insieme agli agenti della Questura di Napoli, all’ufficio antiabusivismo e ai tecnici dell’ABC e dell’ENEL, ha proseguito le attività di controllo sui chioschi del Lungomare.

Sono stati controllati ulteriori 5 chioschi e sono stati tutti sequestrati sia per abusivismo edilizio perché ancorati a terra che per occupazione abusiva di suolo pubblico, questi due sequestri penali. Tutti e 5 poi erano sprovvisti di autorizzazione al commercio in sede fissa, come sequestro amministrativo.

L’esito delle attività verrà trasmesso alla quinta sezione della Procura della Repubblica presieduta dal Procuratore Aggiunto Ricci.

Giusto ieri l’Assessore De Iesu aveva annunciato la linea dura del Comune: «Nessuno dei 19 chioschi presenti sul lungomare, verosimilmente, è regolare: sono tutti abusivi».