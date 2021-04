Polizia, 1.647 arresti nell’ultimo anno, la cerimonia del 169° anniversario davanti alla Questura.

Una corona d’ alloro è stata deposta stamattina all’ ingresso della Questura di Napoli, davanti all’ altare dei caduti della Polizia di Stato dal prefetto e dal questore di Napoli in occasione del 169° Anniversario della Fondazione della Polizia.

Nell’ occasione sono stati diffusi i dati relativi all’ attività del corpo dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021.

Persone denunciate 7.776 -Persone arrestate 1.647 -Avvisi orali 443 Persone proposte per la sorveglianza spec. semplice 29 Persone proposte per la sorveglianza. speciale antimafia 18 Provvedimenti D.A.S.P.O. emessi: 73 di cui “fuori contesto” 46 Provvedimenti D.AC.UR. emessi 194 Ammonimenti emessi ai sensi per casi di violenza domestica)153 Ammonimenti per atti persecutori 16 Proposte di sequestro beni depositate 7 Sequestri di beni eseguiti 2 Valore dei beni confiscati ( in milioni di euro) 2,795 Confische dei beni eseguite * 4 Valore dei beni confiscati (milioni di euro)* 0,760 *Riferito a beni già sottoposti a sequestro anno corrente e/o anni pregressi Sequestri di armi Armi da fuoco 189 Armi bianche 400 Munizioni 7.349 Sequestri di droga Cocaina Kg. 174,512 Eroina Kg. 1,868 Hashish Kg. 160,870 Canapa indiana Kg. 10,619 Marijuana Kg. 63,270 Sequestri di tabacchi lavorati esteri Kg. 5.506,164 (ANSA).