Polizia, 53 nuovi agenti in Campania, 22 a Napoli

“L’impegno per continuare a potenziare gli organici della Polizia di Stato va avanti. In Campania sono previsti 53 nuovi uomini che andranno a rinforzare i presidi di sicurezza sui territori.

Dodici uomini arriveranno a Caserta, diciannove a Napoli, quattordici ad Avellino e altri otto tra Salerno e Benevento. Merito del lavoro che stanno portando avanti il ministro Matteo Piantedosi e il sottosegretario Nicola Molteni dimostrando la grande attenzione del Governo e della Lega per garantire maggiore sicurezza alle nostre città e alle comunità locali. I nostri uomini e donne in divisa rappresentano un baluardo di legalità e di contrasto alla criminalità organizzata. Intensificare la presenza delle forze di Polizia è fondamentale per garantire maggiore controllo dei nostri territori, scongiurando episodi di microcriminalità che destano particolare allarme sociale e pregiudicano il benessere e la sicurezza dei nostri cittadini. Dopo l’approvazione del decreto sicurezza, ora il rafforzamento degli uomini della Polizia nelle nostre città, a cui si aggiungeranno ulteriori significativi potenziamenti nei prossimi mesi”.

Lo dichiara il deputato campano della Lega e coordinatore regionale del partito Gianpiero Zinzi.

“In arrivo ulteriori rinforzi per la sicurezza del nostro territorio. Il Viminale ha infatti assegnato 22 poliziotti in più a Napoli. Si tratta di un secondo incremento rispetto alle risorse già assegnate pochi mesi fa. Continua l’attenzione di questo governo per la sicurezza attraverso il potenziamento degli organici della Polizia di Stato anche nella nostra città. Un ringraziamento doveroso va al ministro Piantedosi e al sottosegretario all’Interno Nicola Molteni: dopo l’approvazione del dl Sicurezza, l’impegno della Lega sul tema si dimostra ancora una volta con i fatti, le chiacchiere della sinistra stanno a zero”. Così il senatore campano Gianluca Cantalamessa, segretario provinciale della Lega a Napoli.