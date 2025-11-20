Polizia, congresso Coisp a Torre del Greco

- pubblicità -

Giovedì 20 novembre, a Torre del Greco (NA), alle ore 08.30 presso la sala Congressi dell’Hotel Poseidon, la Segreteria Provinciale di Napoli e la Segreteria Regionale Campania del sindacato di polizia Coisp, terranno il “9° congresso provinciale e regionale” che coinvolgerà circa 150 poliziotti delegati provenienti da tutta la Campania i quali eleggeranno le nuove strutture partenopea e campana.

Al termine della fase congressuale si terrà un convegno dal tema: “Da eroi a bersaglio: la violenza nel mondo sanitario. Prevenzione e contrasto”. Il convegno si pone quale obiettivo l’aspetto preventivo del fenomeno della violenza verso i professionisti sanitari ed il suo contrasto, alla luce delle nuove misure introdotte dalle recenti normative di carattere penale e processuale.

Ad inizio dei lavori si terrà un momento di commemorazione in ricordo del collega Aniello Scarpati deceduto in servizio, a seguito di un incidente stradale per mano di un delinquente che ha mandato l’auto di servizio nel dirupo uccidendo lui e ferendo gravemente l’altro collega di pattuglia.

Interverranno all’evento, moderato dal Segretario Generale Coisp Domenico Pianese, il Procuratore Aggiunto del Tribunale di Napoli Nord dott.ssa Maria di Mauro, il Direttore Sanitario ASL Napoli 3 dott. Izzo Pasquale, il parroco della Parrocchia di Caivano don Maurizio Patriciello e concluderà i lavori il Sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni.

Saranno inoltre presenti numerose personalità del mondo politico, civile e militare per i saluti istituzionali, tra cui l’on.le Francesco Emilio Borrelli, l’on.le Michele Schiano di Visconti, l’on.le Giampiero Zinzi, il vice pres. Del Consiglio Regionale Campania, dott.ssa Loredana Raia, il Sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella ed il Presidente dell’Associazione Naz. Magistrati dott. Matteo De Micheli.