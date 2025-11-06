Polizia, i funerali solenni di Aniello Scarpati

- pubblicità -

Si è tenuto mercoledì mattina, nella Chiesa evangelica ADI di Napoli, il funerale solenne dell’assistente capo coordinatore della Polizia di Stato Aniello Scarpati, tragicamente scomparso durante il servizio in Volante, la notte del 1º novembre scorso, a Torre del Greco (Napoli).

Aniello Scarpati, capo pattuglia, ha perso la vita quando la Volante, su cui si trovava per garantire la sicurezza in città con l’agente Ciro Cozzolino, rimasto gravemente ferito, è stata travolta da un’auto che ha invaso la loro corsia di marcia. L’impatto, purtroppo, è stato fatale per Scarpati.

A testimoniare la vicinanza delle Istituzioni e il profondo cordoglio per la perdita di un servitore dello Stato, erano presenti il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il capo della Polizia Vittorio Pisani, il questore e il prefetto di Napoli Maurizio Agricola e Michele Di Bari, insieme ai familiari, amici e colleghi di Aniello.

Il feretro, avvolto nel Tricolore, ha fatto ingresso in chiesa portato a spalla dai poliziotti del commissariato di Torre del Greco, dopo che un picchetto in armi gli ha reso gli onori.

Invitato a parlare durante la funzione religiosa, il Ministro dell’Interno ha sottolineato: “La sua perdita è un lutto che tocca la famiglia, la Polizia e l’intero Paese. Aniello era un servitore dello Stato: la sua scomparsa è insieme un monito e una testimonianza del fatto che giustizia e legalità hanno un costo, e che la libertà non si difende da sola. Il suo sacrificio non sarà dimenticato: lo Stato sarà presente, con concretezza e rispetto”.

La celebrazione solenne è stata trasmessa in diretta sui canali YouTube e Facebook della Polizia di Stato per dare la possibilità a tutti coloro che non potevano essere presenti fisicamente, di dare il loro ultimo saluto al giovane poliziotto.

Già da ieri pomeriggio e fino a questa mattina, inoltre, sono state centinaia le persone che hanno reso omaggio ad Aniello Scarpati presso la camera ardente allestita all’interno del IV Reparto mobile di Napoli.

Tra questi anche molti cittadini e il capo delle Polizia Pisani che, prima della celebrazione liturgica, ha fatto visita alla moglie e ai figli di Aniello presso la caserma “Nino Bixio”.

Tantissimi sono stati i messaggi di cordoglio, vicinanza e affetto giunti ai familiari e ai colleghi, sia di persona che per il tramite dei canali social della Polizia di Stato.

Con il suo sacrificio, Aniello Scarpati lascia in eredità a tutti i poliziotti il ricordo di un uomo, di un collega, che ha dato la vita per il bene della comunità.

Al termine del rito funebre, il ministro Piantedosi e il capo della Polizia Pisani hanno fatto visita a Ciro Cozzolino e ai suoi familiari all’ospedale “Del Mare” di Ponticelli, dove l’agente è ricoverato a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente. A lui hanno manifestato vicinanza e un augurio di pronta guarigione a nome delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.