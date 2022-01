Polizia Locale, controlli sul territorio, focus movida.

Nelle ultime ore la Polizia Locale di Napoli ha svolto numerosi interventi per il controllo delle norme che regolano la “movida” cittadina, le violazioni al Codice della Strada e il rispetto delle misure di prevenzione sanitarie.

Al Vomero sono stati effettuati 15 controlli a locali e ad attività imprenditoriali come bar, locali, pizzerie; elevato n. 1 verbale per diffusione di musica senza alcuna autorizzazione.. Sul fronte delle verifiche al Codice della Strada finalizzati al controllo del piano traffico per il periodo natalizio, sono stati effettuati controlli all’Ordinanza Comunale che prevede il divieto di accesso ai Bus turistici nel centro storico e zone ZTL, dei 21 bus controllati ne sono stati verbalizzati 4; inoltre sono stati effettuati n. 88 controlli ed elevati 60 verbali oltre alla rimozione di 28 veicoli con i carri gru. Gli agenti della Municipale hanno effettuato 20 controlli per la normativa anti-covid rivolti ai titolari e ai clienti delle attività imprenditoriali.. Nella zona di Chiaia, gli Agenti del Corso Pubblico, hanno verbalizzato n. 2 tassisti in Piazza Trieste e Trento poiché prelevavano a 100 MT dal posteggio di Via San Carlo (art.86 c.3) e un NCC di Boscotrecase verbalizzato poiché non aveva la licenza.

In via San Carlo è stato poi verbalizzato 1 tassista sorpreso senza assicurazione (verbale euro 868,00 + ritiro licenza), successivamente anche in Via Santa Lucia è stata ritirata 1 licenza ad un taxi perché il conducente era alla guida senza l’autorizzazione (verbale euro 86,00), altresì 1 taxi di Positano è stato verbalizzato perché nn in regola con la revisione (verbale Euro 173,00) Sempre a Chiaia gli Agenti della Turistica, su segnalazioni del SUAP e dell’associazione advunite, in Via Petrarca hanno controllato n. 12 agenzie di viaggi di cui 6 sono risultate essere regolari, 6 cessate dall’attività, mentre due agenzie di viaggio, in Via Partenope, sono state segnalate ai competente ufficio SUAP perché non in regola con l’assicurazione prescritta per legge.