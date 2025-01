Polizia Municipale, ampliato parco auto

- pubblicità -

“È molto importante l’investimento che stiamo facendo sulla Polizia municipale con le assunzioni per ringiovanire il corpo, un parco auto completamente rinnovato e nuove divise –ha affermato il sindaco Gaetano Manfredi – l’impegno della Polizia locale per la sicurezza e il rispetto delle regole del Codice della Strada per noi è fondamentale e lo rafforzeremo sempre di più per offrire un servizio migliore ai cittadini”.

La Polizia locale è impegnata quotidianamente in numerose operazioni sul fronte della sicurezza stradale e del rispetto delle regole confermate, per l’anno appena trascorso, dai risultati ottenuti.

Questi, nel dettaglio, i dati dell’attività dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024:

– 681.860 verbali elevati (di cui oltre 35.000 contestati ai trasgressori)

– 1.369 persone individuate alla guida senza patente

– 1.800 infrazioni per passaggio con semaforo rosso

– 500 violazioni per eccesso di velocità

– 53.700 sanzioni per guida senza casco

– oltre 4600 veicoli in circolazione senza copertura assicurativa

– 14.600 veicoli prelevati con carro attrezzi per soste irregolari

– 2.882 mezzi abbandonati rimossi

Dal 14 dicembre scorso, con le nuove restrizioni previste dal Codice della Strada, gli agenti della Municipale hanno, inoltre, intensificato i controlli e registrato i seguenti risultati:

– 62 verbali elevati per l’uso del cellulare alla guida

– 10 sanzioni per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti

– 6 casi accertati di circolazione su monopattini elettrici senza casco