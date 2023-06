Polizia Municipale, controlli in zona Chiaia, Vomero e Avvocata

La Polizia Locale nell’ultimo fine settimana ha assicurato i controlli per il rispetto del Codice della Strada oltre al controllo alle attività commerciali nelle zone della movida cittadina. Le attività hanno riguardato i quartieri di Chiaia, del Vomero e dell’Avvocata. In zona Avvocata elevati 34 verbali per violazioni al Codice della Strada con rimozione di 11 veicoli in sosta vietata. Mentre nel quartiere Vomero sono stati 19 i veicoli rimossi e 60 i conducenti sanzionati.

Predisposti mirati controlli sul Lungomare di Via Caracciolo con postazioni di controllo in Largo Sermoneta e altezza “chalet” dove le pattuglie della Polizia Locale hanno sottoposto a fermo amministrativo 3 veicoli e sanzionati 6 conducenti di cui 4 perché circolavano su motoveicoli sprovvisti di casco protettivo. Sempre in zona chiaia sanzionata una gelateria che occupava abusivamente il suolo pubblico e un parcheggiatore abusivo.