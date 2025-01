Polizia Municipale, controlli in zona movida centro storico

- pubblicità -

Durante il fine settimana la Polizia Municipale ha effettuato un’attività di controllo del territorio che ha interessato in particolar modo Piazza Dante, dove gli agenti del Gruppo Intervento Territoriale e dell’Unità Operativa Avvocata, in collaborazione con personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno operato, tra l’altro, controlli relativi alla circolazione dei veicoli elettrici e al rispetto delle nuove norme del Codice della Strada.

Le contestazioni per violazioni delle norme del Codice della Strada sono state 54, tra cui la guida senza copertura assicurativa, senza casco protettivo, senza patente o senza targa. I veicoli sottratti ai conducenti, per sequestro o fermo amministrativo, sono stati 31, le patenti ritirate 2.

Da segnalare, inoltre, l’attività di contrasto alla vendita di alcol ai minori svolta dall’Unità Operativa I.A.E.S che ha visto interessata l’area di Piazza del Gesù e strade adiacenti, dove 4 minorenni sono stati colti nel consumare alcol e sostanze psicotrope. I ragazzi sono stati affidati agli esercenti la potestà genitoriale.

Gli agenti hanno poi deferito all’Autorità Giudiziaria la titolare di un’attività in via dei Carrozzieri a Monteoliveto, per somministrazione di bevande alcoliche a minori.