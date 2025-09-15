Polizia Municipale, i controlli del weekend

- pubblicità -

Nell’ambito delle attività predisposte dalla Polizia Municipale per il contrasto degli illeciti legati a fenomeni di noleggio con conducente/taxi abusivi e altre irregolarità legate al trasporto pubblico, gli agenti dell’Unità Operativa Aeroporto hanno sorpreso un conducente di un’autovettura, utilizzata abusivamente per il noleggio, che si accingeva ad accompagnare previo compenso di 180,00 euro, una coppia di cittadini americani, presso un albergo di Sorrento.

Al conducente, persona già nota agli agenti, è stato contestato l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente senza alcun titolo e ritirata la patente per la sospensione mentre il veicolo, una Mercedes GLA, è stato sequestrato ai fini della confisca.

Agenti della Polizia Locale di Napoli, Unità Operativa Vomero, hanno sottoposto a sequestro un Dehors in via Luca Giordano.

Il bar, a fronte di un’occupazione di suolo pubblico autorizzata per l’istallazione di un ombrellone tavoli e sedie, aveva realizzato abusivamente un manufatto, di circa 30 mq, in materiale metallico, vetro/plexi sostenuto da una serie di pilastrini perimetrali e munito di una porta scorrevole con serratura.

La Polizia Locale ha provveduto al sequestro della struttura e a deferire all’AG il titolare dell’attività per l’occupazione del suolo pubblico per violazione della normativa urbanistica.

La Polizia Municipale, Unità Operativa Avvocata, nell’ambito delle attività predisposte per il contrasto alla movida irregolare e all’emissione abusiva di musica su strada, ha operato in area Quartieri Spagnoli con particolare attenzione in via Speranzella e Vico Lungo Gelso.

In via Speranzella è stato eseguito il decreto di sequestro di un’attività di ristorazione che aveva occupato suolo pubblico con attrezzature, tende con telaio e arredi, in maniera stabile, danneggiando il suolo. Inoltre, il locale era privo della corretta destinazione urbanistica cosicché è stato contestato, anche, il cambio d’uso illegittimo. Il sequestro, disposto dall’Autorità Giudiziaria, prevede lo sgombero del locale da persone e cose entro cinque giorni.

Per impedire il proseguo dell’attività di sequestro, due figli dell’esercente hanno minacciato l’uso di armi da sparo e da taglio nei confronti degli agenti che li hanno identificati e denunciati per minacce a pubblico ufficiale.

In vico Lungo Gelso, invece, un’attività è stata sanzionata per occupazione di suolo in eccedenza e mancanza di nulla osta per l’impatto acustico mentre un’altra, oltre che per occupazione abusiva di suolo pubblico, è stata sanzionata perché il titolare era in possesso di una SCIA per libreria con angolo pizzeria mentre l’intero locale era dedicato all’attività di pizzeria.

Entrambe le attività di vico Lungo Gelso sono state, inoltre, diffidate alla rimozione di una struttura tenda ai sensi della vigente normativa; la mancata rimozione comporterà l’applicazione di sanzioni amministrative.