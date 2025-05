Polizia Municipale riaquisisce immobile occupato abusivamente a Scampia

- pubblicità -

Gli agenti dell’Unità Operativa Tutela Patrimonio della Polizia Locale hanno eseguito un intervento per la riacquisizione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in Via Andrea Pazienza, a Scampia.

Il bene era stato oggetto di occupazione abusiva da parte di un soggetto che, nella serata precedente, si era insediato nell’appartamento già posto sotto sequestro dopo un primo tentativo di intrusione da parte di ignoti.

L’attività ha condotto al sequestro penale dell’immobile che è stato successivamente affidato in custodia, con apposizione dei sigilli all’ingresso.

Sono state adottate, inoltre, ulteriori misure di messa in sicurezza e la persona responsabile è stata deferita all’autorità giudiziaria in stato di libertà per invasione di edificio e occupazione arbitraria di alloggi pubblici, danneggiamento e violazione dei sigilli.