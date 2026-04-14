Polizia sequestra bossoli ai Quartieri Spagnoli

- pubblicità -

La Polizia di Stato indaga su due sparatorie avvenute nella notte nei Quartieri Spagnoli di Napoli.

In entrambi gli episodi sono intervenute le pattuglie del commissariato San Ferdinando, che hanno avviato i rilievi e raccolto i primi elementi utili alle indagini.

Il primo intervento è scattato in via San Pantaleone, dove gli agenti hanno rinvenuto cinque bossoli sul selciato. Pochi minuti dopo, una seconda segnalazione ha portato le volanti in via Sant’Anna di Palazzo, a poche decine di metri di distanza: qui sono stati sequestrati altri sei bossoli.

Secondo quanto accertato finora, non risultano persone ferite né danni a cose.

Gli investigatori stanno verificando eventuali collegamenti tra i due episodi e analizzando le immagini delle telecamere presenti nella zona.