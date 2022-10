Polizia sgomina centrale frodi informatiche a Torre del Greco.

Un appartamento trasformato in centrale per eseguire le frodi informatiche: è quanto hanno scoperto in via del Cimitero a Torre del Greco (Napoli) gli agenti del locale commissariato, guidato dal primo dirigente Antonio Cristiano.

Quattro le persone denunciate, sorprese ad utilizzare i computer durante l’intervento.

Alla vista degli agenti, i quattro hanno provato a scappare ma sono stati bloccati: nel corso dei successivi controlli, tre di loro sono stati trovati in possesso di due carte di debito, un cellulare e di 5.305 euro.

Nell’abitazione inoltre i poliziotti hanno rivenuto 134 cellulari con relative schede sim, 113 carte di credito e di debito, tre computer, due router wi-fi e una chiavetta Usb con dati relativi a bonifici e conti correnti. Gli operatori hanno inoltre accertato che dalle utenze di alcuni cellulari trovati nell’appartamento, erano state eseguite frodi informatiche tra lo scorso settembre e la prima metà del mese corrente.

Le quattro persone trovate nell’abitazione, delle quali non sono stati forniti i nomi, sono state denunciate: si tratta di due soggetti con precedenti penali, rispettivamente di 24 e 47 anni, e di due giovani incensurati di 20 e 21 anni. (ANSA)