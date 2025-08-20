Poliziotto ucciso, lite per pappagallo fuggito

- pubblicità -
Sarebbe stata la fuga di un pappagallo a scatenare la lite poi culminata nell’omicidio dell’ispettore di polizia Ciro Luongo, 58 anni, accoltellato lunedì sera nella sua abitazione in viale delle Margherite a Melito di Napoli.
E’ quanto emerge dopo il fermo del 21enne, figlio della compagna del poliziotto, che è stato rintracciato a casa del padre ieri sera.
Il giovane avrebbe lasciato la finestra aperta e il volatile è fuggito.
Il 58enne lo avrebbe quindi rimproverato e lui per tutta risposta avrebbe afferrato un coltello uccidendolo.
L’ispettore di polizia faceva servizio al commissariato di Giugliano in Campania.
