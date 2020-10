Polizze Unit Linked, importante ordinanza del Tribunale di Napoli, compagnia condannata a restituire il capitale investito.

dall’Avvocato Francesco Giordano riceviamo e pubblichiamo

Vi segnalo un commento ad un importante provvedimento del Tribunale di Napoli, che allego, in merito alle polizze unit linked in una causa patrocinata dal sottoscritto, Avv. Francesco Giordano, dello Studio legale Lexopera di Firenze

Con Ordinanza dell’ 8.10.2020 Il Tribunale di Napoli , nella persona della Dott.ssa Ucchiello, ha dichiarato la nullità della polizza unit linked emessa nel 2007 e ha condannato la compagnia irlandese Hansard a restituire il capitale investito, che ormai era azzerato per la illiquidità dei fondi comuni sottostanti.

Questa, la sintesi della ennesima vicenda legale che vede i risparmiatori, defraudati dei loro risparmi, chiedere alla compagnia assicurativa la restituzione dei premi pagati per le polizze.

Nella domanda il cliente, assistito come tanti altri dall’ Avv. Francesco Giordano dello Studio legale Lexopera di Firenze, contestava la nullità, per mancata stipulazione del contratto quadro di cui all’art. 23 d. lgs. 58/98, e la per violazione degli obblighi informativi gravanti sugli intermediari, nell’acquisto della polizza “Signature Bond Plus”.

La causa veniva decisa seguendo il rito di cui all’art. 702-bis del codice di procedura civile e pertanto conclusa in tempi relativamente rapidi rispetto ai giudizi ordinari.

Anche se, in linea di principio, non si può escludere una possibile responsabilità dell’agente o intermediario assicurativo per la violazione degli obblighi informativi nella fase propedeutica alla conclusione del contratto, Il Giudice di Napoli ha appurato, dai documenti, che il contratto era stato, poi, firmato direttamente con Hansard Europe e, pertanto ha considerato validamente proposta la domanda, intesa a conseguire la nullità della polizza.

Sottolinea il giudice che è indubbia la natura finanziaria dello strumento, in quanto , come ritenuto da consolidata giurisprudenza, nelle polizze del tipo in esame, la prestazione a carico della società di assicurazioni è collegata al valore del fondo interno prescelto dal contraente e come tale assimilabile ad un fondo comune d’investimento, senza alcuna garanzia di esito positivo della gestione e connotata da un livello di rischiosità dipendente dal tipo di fondo scelto dal contraente tra quelli appositamente costituiti dalla stessa compagnia di assicurazioni (cfr., ex multis, Trib. Napoli, n. 5060/13).

Le polizze emesse dalla compagnia Hansard, come quelle emesse da Quantum, sono oggetto di un vivace contenzioso che lo studio legale Lexopera sta conducendo in difesa dei risparmiatori su tutto il territorio nazionale, perché, dette polizze, sono costituite da fondi comuni e strumenti finanziari estremamente rischiosi che hanno visto la liquidazione degli attivi senza riconoscere alcun riscatto ai sottoscrittori.