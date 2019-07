Pompei: notizie false, nessun crollo alla Casa della Fontana Piccola.

“Nessun crollo o cedimento a Pompei alla Casa della Fontana Piccola e tantomeno situazioni di pericolo e panico per i turisti o danni alle strutture archeologiche”: lo comunica, in una nota, il Parco Archeologico di Pompei che aggiunge: “Ieri presso la Casa della Fontana piccola si è verificato il parziale distacco di un travetto della copertura dell’atrio, che è stato immediatamente individuato e puntellato per la messa in sicurezza. Si è trattato di un episodio ordinario, possibile in una situazione di forte vento e avverse condizioni meteorologiche, ma dovutamente monitorato e segnalato dal personale di vigilanza all’ufficio tecnico del Parco”.

Per il Parco di Pompei, “la situazione inammissibile in assoluto, è la totale distorsione delle informazioni, che non verificate e per di più amplificate, creano inutili preoccupazione e danni di immagine al sito”. La casa è stata chiusa al pubblico, già ieri pomeriggio, per un monitoraggio. In alternativa è stata aperta la Casa della Caccia antica. (ANSA)