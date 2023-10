Luca Abete è a Portici, dove vede una scuola aperta di notte e auto parcheggiate all’interno del cortile. Di cosa si tratta? Dicono che l’ex custode in pensione affitti abusivamente posti auto nelle ore in cui non c’è lezione. L’inviato allora lo va a cercare, di giorno.

