Pos truccato per sottrarre denaro, Carabinieri arrrestano peruviana a Sorrento

Una 36enne di origine peruviana è stata arrestata a Sorrento dopo aver rubato una banconota da 100 euro dalla cassa di un bar.

Ma il furto ha rivelato qualcosa di ben più inquietante: nella sua borsa i carabinieri hanno trovato un POS mobile contactless pirata, utilizzato per rubare denaro dai conti correnti delle persone semplicemente avvicinandosi a loro.

La donna si aggirava tra i locali fingendosi una turista.

Dopo il furto nel bar, ha tentato la fuga ma è stata bloccata dai carabinieri.

Durante la perquisizione, è stato scoperto il dispositivo POS pirata.

Il metodo sfrutta la tecnologia contactless per effettuare addebiti di piccolo importo senza PIN, semplicemente avvicinandosi alle carte delle vittime.

La donna ha numerosi precedenti penali, soprattutto a Roma.

In un caso precedente, ha rubato circa 9.000 euro a una turista usando un dispositivo simile.

È attualmente in attesa di giudizio, mentre le indagini proseguono per rintracciare un possibile complice e verificare altri prelievi fraudolenti.

Come proteggersi da questa truffa

Utilizzare portafogli con protezione RFID, che bloccano la comunicazione tra carte e dispositivi esterni.

Evitare di tenere carte contactless in tasche esterne o facilmente accessibili.

Monitorare frequentemente i movimenti bancari e segnalare transazioni sospette.

Questa vicenda è stata definita dalle forze dell’ordine come “pickpocketing 2.0”, una nuova frontiera del furto che sfrutta la tecnologia per colpire in modo silenzioso e fulmineo.