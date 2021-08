Positivo al coronavirus uno degli 87 profughi afghani arrivati a Napoli.

Uno degli 87 afgani arrivati in Campania e tutti in quarantena al Covid center dell’Ospedale del Mare del quartiere Ponticelli a Napoli è positivo al covid. Lo rende noto la Regione in una nota dell’Unità di Crisi.

L’afgano positivo è in isolamento mentre gli altri sono state posti in quarantena, come previsto dalle norme anti-Covid. Sono attesi per il tardo pomeriggio odierno ulteriori 40 arrivi.

L’Unità di Crisi ha disposto infatti, in aggiunta ai test antigenici eseguiti a Roma, tamponi molecolari in ingresso e ha scoperto il positivo. Per un altro degli afgani arrivati è stato necessario il ricovero a causa di un forte stato d’ansia e di una frattura al ginocchio.

Intanto Protezione Civile della Regione Campania e Asl Napoli 1, anche attraverso le associazioni di volontariato e la Caritas, hanno già provveduto a raccogliere e far pervenire indumenti, scarpe, abbigliamento intimo, giocattoli per i bambini e generi di prima necessità, oltre che dispositivi di protezione individuale. E’ stato inoltre organizzato il servizio lavanderia.

Al termine della quarantena sarà prevista la possibilità di usufruire di un parrucchiere e un barbiere.

I volontari della protezione civile regionale e i mediatori culturali sono impegnati per supportare eventuali ulteriori esigenze o richieste. (ANSA).