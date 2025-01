Pozzuoli, addio Cumana, la tratta storica impraticabile

- pubblicità -

Come riportato da fonti locali, i Campi Flegrei stanno per perdere in modo definitivo un tratto storico della ferrovia Cumana.

Questo evento segue il frana che si è verificato il 24 dicembre scorso nei pressi della stazione di Pozzuoli EAV, il che ha comportato la sospensione immediata del traffico ferroviario tra le stazioni di Bagnoli e Torregaveta. Durante un’ispezione tecnica, è stata identificata una cavità sotterranea di antica origine sotto i binari della stazione; si tratta di una vecchia rete fognaria inutilizzata.

La cavità in questione ha una profondità di 4,5 metri e una larghezza di 4 metri, estendendosi in diagonale attraverso entrambi i binari. Studi successivi hanno evidenziato la notevole estensione della cavità, suggerendo che soluzioni temporanee come l’utilizzo dei Ponti Essen per il ripristino dei binari sarebbero difficilmente praticabili.

In aggiunta, si sono osservati cedimenti strutturali nelle piattaforme e crepe nell’edificio della stazione, fornendo ulteriori conferme che il tratto urbano tra Gerolomini e Pozzuoli non potrà riaprire al traffico ferroviario. La circostanza ha reso necessario trovare soluzioni alternative.

La proposta più attuabile al momento consiste nell’attivazione di una nuova galleria lunga 1.300 metri, per la quale sono già in corso avanzato di realizzazione i lavori. Progettata con doppio binario, la galleria dovrebbe partire dall’attuale fermata di Gerolomini e arrivare nelle vicinanze della ex fermata Cantieri, situata a nord di Pozzuoli, vicino all’ex stabilimento Sofer.

L’azienda EAV sta pianificando l’apertura della galleria con una procedura d’urgenza, purché vengano ottenute le necessarie approvazioni da parte dell’AMIS ANSFISA. Questi permessi sono essenziali per il ripristino del servizio ferroviario in condizioni di emergenza pubblica. La storica tratta Gerolomini-Pozzuoli, inaugurata il 15 dicembre 1889, ha svolto un ruolo importante nella storia del trasporto ferroviario locale, comprendendo stazioni come Cappuccini e vari passaggi a livello, tra cui due destinati esclusivamente al passaggio pedonale e gestiti manualmente.

Quest’area è anche sede della galleria Cappuccini, conosciuta tristemente per l’incidente del 22 luglio 1972, quando due treni si scontrarono mentre viaggiavano in direzioni opposte, causando la morte di cinque persone.

Negli ultimi giorni, sono state coperte le rotaie in corrispondenza dei passaggi a livello pedonali a Pozzuoli, un ulteriore segnale della decisione definitiva di abbandonare la riapertura della tratta storica.

Al momento, la circolazione ferroviaria è regolare tra Montesanto e Bagnoli, mentre sulla tratta Bagnoli – Torregaveta è attivo un servizio sostitutivo di autobus per garantire la mobilità dei passeggeri.