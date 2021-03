Pozzuoli, inizia demolizione di Villa Maria per raddoppio binario Cumana.

Sono partiti questa mattina i lavori di demolizione di Villa Maria in via Fasano a Pozzuoli, ultimo ostacolo al raddoppio della linea ferroviaria Cumana nel tratto Pozzuoli-Torregaveta. Nell’area verrà realizzato anche il nuovo fabbricato viaggiatori della nuova stazione di Pozzuoli.

In una nota Eav definisce: “Operazione storica. Indispensabile. Fortemente voluta dalla Regione Campania!”. E si aggiunge: “Quando va giù qualcosa c’è sempre un senso di malinconia per quello che è stato. Ma la malinconia passa se si realizza qualcosa di bello ed utile, indispensabile”. Il programma degli interventi prevede che ultimato il fabbricato viaggiatori, saranno effettuati i lavori per la realizzazione della nuova stazione di Pozzuoli e quelli per il raddoppio della linea fino alla stazione Pozzuoli-Cantieri. Contemporaneamente ci sarà l’adeguamento normativo della stazione di Gerolomini. Il raddoppio della linea Cumana e la costruzione della nuova stazione di Pozzuoli consentiranno di liberare il centro di Pozzuoli dall’attraversamento ferroviario e, quindi, da tutti i passaggi a livello. Questa mattina all’apertura del cantiere in via Fasano hanno presenziato per il comune di Pozzuoli il sindaco, Vincenzo Figliolia, per EAV, concedente del raddoppio della tratta Dazio – Cantieri della ferrovia, il presidente, Umberto De Gregorio e Fiorentino Borrello, quest’ultimo in qualità di RUP dei lavori, per il concessionario ATI Astaldi/Giustino-Costruire-ICG,Fabio Lucioli. (ANSA).