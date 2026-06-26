Prefettura, disposta vigilanza rafforzata a Caivano

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Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha emanato un provvedimento che istituisce zone a vigilanza rafforzata nel territorio urbano di Caivano.

La decisione arriva in attuazione di quanto stabilito durante la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla quale hanno partecipato anche il Procuratore della Repubblica di Napoli Nord e il Sindaco di Caivano.

Obiettivo: più sicurezza nelle aree sensibili

Il provvedimento punta a intensificare il controllo del territorio, con particolare attenzione: alle zone interessate dallo spaccio di sostanze stupefacenti, alle aree della cosiddetta malamovida, agli spazi pubblici esposti a fenomeni di illegalità, degrado e marginalizzazione

L’obiettivo dichiarato è garantire ai cittadini un uso libero e sicuro degli spazi urbani, sottraendoli alla presenza di attività criminali e comportamenti pericolosi.

Le aree interessate

Le zone individuate come “a vigilanza rafforzata” sono: Parco Verde, Bronx, Iacp, via Visone, via Santa Barbara, corso Umberto, via De Gasperi, via Campiglione / via Lanna

In queste aree saranno intensificati pattugliamenti, controlli e attività di prevenzione da parte delle forze dell’ordine.

Un territorio sotto osservazione

Il rafforzamento della vigilanza si inserisce nel più ampio percorso di interventi avviato negli ultimi mesi per contrastare criminalità, degrado e vulnerabilità sociale a Caivano, con un coordinamento costante tra Prefettura, Procura, Comune e forze di polizia.