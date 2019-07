Premio Eccellenze del Sud, venerdì 12 a Villa Signorini ad Ercolano.

Il premio Eccellenze del Sud è giunto alla sua ottava edizione. Partecipando alla cena spettacolo con il menù organizzato dal maestro pizzaiolo Salvatore Di Matteo, è l’occasione buona per gustare prelibatezze a base dei formaggi tutelati dal bollino Vero-Filiera Sostenibile.

Una grande occasione riservata a quanti parteciperanno alla cena spettacolo in programma il prossimo 12 luglio a Villa Signorini ad Ercolano.

Lo chef resident Vincenzo Borriello comincerà a deliziare il palato degli intervenuti fin dall’antipasto proponendo Sfoglino con caponatina di verdure e Pecorino Bagnolese Vero-Filiera Sostenibile.

Si cambia formaggio invece per il primo piatto, ci si sposta in penisola sorrentina per assaggiare il cannarozzetto con pomodoro corbarino e Provolone del Monaco Dop con sbriciolata di tarallo n’zogna e pepe e tozzetto alle mandorle.

“Doverosa la partecipazione di Alimentale a serate importanti come questa –spiegano Giuseppe Di Bernardo e Giuseppe Vorzillo– gli organizzatori da ben otto anni stanno portando avanti un importante discorso: quello di dare lustro e visibilità a chi opera bene in un territorio difficile come quello della Campania. Valore aggiunto alla serata il premio riservato allo chef Gennarino Esposito, che nel suo locale di Vico Equense è fra i più antichi estimatori del Provolone del Monaco Dop. Questa sera avrà anche l’occasione di degustare il Pecorino Bagnolese Vero-Filiera Sostenibile con l’auspicio che possa essere ispirato da quest’ultimo per le sue creazioni future”.

La serata evento “Eccellenze del Sud” è in programma a Villa Signorini in via Roma 43 ad Ercolano. Venerdì 12 luglio alle ore 20.30. Sarà condotta da Luca Abete e Lorenza Licenziati.