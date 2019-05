Premio Golden Muse Award per Petra, l’art influencer napoletana, in mostra a Reggio Calabria.

Si inaugura oggi, a Reggio Calabria, la mostra dell’art influencer Petra, dal titolo “Fashion Icons”, il progetto che vede protagoniste alcune icone della musica pop/rock e della Storia dell’Arte, rivisitate in chiave contemporanea.

La mostra, fruibile fino al 18 maggio, rientra negli eventi correlati all’International Fashion Week 2019 di Reggio Calabria (realizzata dalla Camera Nazionale Giovani Fashion Designer), della quale Petra sarà ospite il primo giorno di sfilate, e durante la quale riceverà il prestigioso premio Golden Muse Award.

Nello specifico “Fashion Icons” è il progetto che mette in mostra le immagini realizzate pittoricamente dall’art influencer per il suo brand di t-shirts nato due anni fa. Tra i volti protagonisti dell’esposizione ci sarà una citazione della famosa Gioconda di Leonardo, come omaggio al genio rinascimentale.

Petra, che inizia il suo percorso artistico a Napoli, dove si laurea presso l’Accademia di Belle Arti, trasferendosi poi a Roma e partecipando a mostre al fianco di artisti rinomati come Mark Kostabi, ha attualmente in uscita un nuovo progetto come art influencer e storica dell’Arte, una serie di racconti video realizzati “on the road”, con lo scopo di far avvicinare le persone all’arte, a partire dal quotidiano.

La mostra, organizzata da Il Metropolitano,sarà visitabile presso lo show room di Laruffa Luppino in via del Torrione 75. Ingresso gratuito compatibilmente con gli spazi disponibili.