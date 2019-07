Premio “In Vino Veritas” Presentazione libro ‘O Vino Chist’è – Gran Concerto d’Estate, giovedì 1 al MAVV – Reggia di Portici.

Si annuncia come un vero e proprio Gala quello promosso dal MAVV Museo dell’Arte del Vino e della Vite, con Gioia di Vivere Onlus ed Elea Academy-Bere Consapevole, in programma giovedì 1 agosto, a partire dalle ore 18,30, presso la sede del Museo, ospitata dal Dipartimento di Agraria nella Reggia di Portici, per la consegna dei riconoscimenti “In Vino Veritas” 2019 a personalità che si sono distinte, nei rispettivi ambiti, per la promozione della cultura, del benessere e della gioia di vivere.

I premi di questa prima edizione saranno consegnati ad Annamaria Colao, Primario di Endocrinologia dell’Università Federico II di Napoli, al giornalista Antonio Corbo, per il suo impegno nella divulgazione della cultura del vino e dell’enoturismo, ad Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde e promotore delle campagne #pizzaunesco e #operaunesco, alla modella, attrice e produttrice Federica Artiano ed al tenore Giuseppe Gambi.

La consegna dei riconoscimento sarà preceduta, alle ore 18,30, dalla presentazione del libro “‘O Vino Chist’è” del Prof. Angelo Calabrese, in una veste speciale che Cervino Edizioni dedica al Museo dell’Arte, del Vino e delle Vite. Un vero e proprio vademecum, corredato da rime e detti, che vale come promemoria per ritrovare “l’Oro della Campania”, la grande storia e la varietà vitivinicola regionale, sempre più apprezzata sui mercati mondiali. I “Vininversi napoletani” consentono un pellegrinaggio tra le vigne rinomate delle nostre terre, toccando la storia che fa buona memoria e suggerendo, secondo la grande tradizione enogastronomica campana, quelle prelibatezze che ben si abbinano alle degustazioni dei nostri vini.

Seguirà la visita guidata al MAVV Wine Art Museum, e la presentazione delle opere di Patrizia Parlati.

La serata sarà conclusa dal Gran Concerto d’Estate – Quando il Canto tocca l’Anima, organizzato nell’ambito del Wine Art Fest in Tour, coordinato da Claudio Niola, per la raccolta fondi in favore di Gioia di Vivere Onlus – Associazione di volontariato, presieduta dalla Signora Maria Antonietta Miccolupi, per l’aiuto ai bambini leucemici e oncoematologici. Protagonisti il tenore pop Giuseppe Gambi e la musica del TrioTarantae. Presenta Barbara Castellani.