Prende cane a bastonate, video virale, denunciato dai Carabinieri a Casalnuovo

La segnalazione di alcuni cittadini e la diffusione sul web di alcuni video hanno fatto scattare i servizi di osservazione dei carabinieri della Tenenza di Casalnuovo di Napoli allertati per la denuncia di un cane preso a bastonate e a frustrate da parte del padrone.

L’animale, secondo quanto riferito da alcuni cittadini ad un attivista del territorio, che ha allertato le autorità competenti e le guardie zoofile, era tenuto incatenato e lasciato fuori il balcone notte e giorno.

Il maltrattamento ripreso nei video sarebbe accaduto nella notte tra il 9 e il 10 luglio scorso. Ieri l’operazione congiunta dei carabinieri, polizia municipale e guardie zoofile con cui è stato liberato.

Il 35enne del posto è stato denunciato per maltrattamento di animali, mancata iscrizione all’anagrafe canina, detenzione di cane alla catena e malgoverno di animali.

Per lui anche una multa pari a 900 euro. Il cane è stato affidato temporaneamente dal Comune di Casalnuovo ad una struttura convenzionata e presto sarà possibile adottarlo definitivamente. “Seguiremo passo passo l’evolversi della situazione finché Zaira non troverà una nuova famiglia. Per quel balordo che aveva come padrone ci aspettiamo una punizione esemplare”.

Così in una nota congiunta il co-portavoce regionale di Europa Verde Visone Rosario e la consigliera regionale Roberta Gaeta, garante regionale per la Tutela degli animali.

“Quando ero consigliere regionale – commenta il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli – feci approvare un emendamento per sanzionare chi tiene gli animali domestici in catene. Quello è stato un primo passo per tutelare i diritti degli animali, adesso nonostante il disinteresse del governo verso i diritti degli animali bisogna impegnarsi sempre di più”.