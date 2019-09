Presentato Vesuvius Campania Felix a Pompei.

Tutti i sindaci dei comuni vesuviani uniti per il rilancio della cultura e dei loro territori. Con questo spirito stamattina, nella sala Marianna De Fusco del palazzo omonimo di Pompei, è stato presentato il progetto “Vesuvius Campania Felix”.

Il primo concept turistico, a scopo sociale, ideato dall’associazione “Città Nostra” l’evento moderato dalla giornalista Mariù Adamo a l’intento di mettere in rete tutte le realtà turistiche, culturali ed economiche del territorio vesuviano.



“Dobbiamo fare in modo che attraverso il nostro patrimonio storico” dichiara Il Presidente dell’associazione “Città Nostra” Salvatore Graziano, “si creino le sinergie utili al rilancio dei nostri territori. Proprio per questo abbiamo voluto riunire tutti i sindaci dell’area vesuviana, sempre più bisognosa di un valido rilancio culturale. Nessuno di noi deve essere esente da questo impegno. Da questa azione sinergica che metterà in campo tutte le eccellenze dell’archeologia, dell’artigianato, del food e del turismo di cui disponiamo”.



Presenti a questo primo incontro anche i rappresentanti degli enti che supportano il progetto come il consiglio regionale della Campania, l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio e la Città Metropolitana di Napoli. Una vera testimonianza di impegno e volontà di azione che troverà il suo culmine il prossimo 27 Settembre nella villa Campolieto di Ercolano, dove verrà presentato in concreto il progetto. In quella occasione infatti, verrà presentato il supporto telematico utili alla reale fruizione dei servizi ideati dall’associazione “Città Nostra”.