Primo giorno di supergreenpass, controlli a campione alla metropolitana e sui bus.

Controlli a campione su bus e tram, squadre di addetti ai controlli ai varchi della stazione piazza Garibaldi della linea 2 della Metro, stessa situazione all’ingresso della linea 1 Stazione Centrale.

La situazione al centro di Napoli, nel primo giorno di entrata in vigore del Super Green pass obbligatorio sui mezzi del trasporto pubblico locale, è simile a quella alla quale i partenopei erano oramai abituati dallo scorso 5 dicembre.

Qualche malumore per i pochi viaggiatori non informati della novità e per l’attesa dovuta ai controlli, disagi prevedibili per il maltempo delle prime ore della mattinata, ma la situazione non presenta al momento particolari criticità, anche per la mancata riapertura delle scuole medie ed elementari.

Nei bar della zona Stazione, tanti i cartelli che ricordano l’obbligo del Super Green pass, poche al momento le verifiche nel ridotto tempo di permanenza nei locali.

