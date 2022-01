Progetto SCIC, sportello per orientamento al lavoro immigrati.

Nell’ambito del progetto SCIC – Sistema Cittadino per l’integrazione di comunità, progetto finanziato con il Fondo Nazionale Politiche Migratorie, realizzato da L.E.S.S. Cooperativa sociale ar.l. ETS che da anni si occupa di inserimento sociale dei migranti, promozione di un welfare per la prevenzione e la fuoriuscita dal disagio, disseminazione di una cultura della cooperazione e di crescita delle comunità, saranno attivati, a partire dal 10 GENNAIO 2022, gli sportelli GRATUITI rivolti a migranti:

Lo Sportello OrientaMenti nasce per orientare al mercato del lavoro e favorire il riconoscimento e potenziamento di competenze, motivazioni, attitudini delle persone migranti, favorendone l’occupabilità nel mercato del lavoro campano.

Lo sportello sarà attivo, su appuntamento, tutti i martedì dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e tutti i giovedì dalle ore 10:00 alle ore 19:00, presso la sede della Cooperativa Less in Via del Fiumicello 7, 80142, Napoli – (PIANO 7)

Access point municipale di primo ascolto e orientamento per donne migranti, nasce per orientare ai servizi territoriali per l’apprendimento linguistico, l’orientamento e l’accompagnamento all’accesso ai servizi prima infanzia e a tutta l’offerta mediante la quale il territorio risponde ai bisogni specifici dell’utenza.

L’access point municipale sarà attivo, su appuntamento, tutti i lunedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e tutti i mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 18:00, presso l’Associazione NapolinMente sita al Centro Giovanile Polifunzionale Na.Gio.Ja. Viale Adriano, 80126, Napoli – (PIANO 1)

I beneficiari di questi servizi avranno l’opportunità di essere accolti e accompagnati da un team di counselor, orientatori professionali e operatori di integrazione, affiancati da mediatori linguistico – culturali, in percorsi personalizzati volti alla promozione di un pieno re-inserimento sociale e lavorativo che si propone di favorire il superamento di ogni forma di pregiudizio e discriminazione.