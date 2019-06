Proseguono i Giovedì di Caravggio a Capodimonte.

Proseguono i “Giovedì di Caravaggio” nell’Auditorium del Museo di Capodimonte (piano terra), il programma di lectures organizzate da Maria Cristina Terzaghi e Sylvain Bellenger, curatori della mostra Caravaggio Napoli (fino al 14 luglio 2019), con la produzione della casa editrice Electa e dedicati a questo incontro unico nella storia dell’arte nei quattro giovedì del mese di giugno 2019.

Giovedì 13 giugno la storica dell’arte Loredana Gazzara ci racconterà Il Pio Monte della Misericordia storia e protagonisti. L’intervento porterà il pubblico indietro nei secoli quando il Pio Monte della Misericordia commissionò offerta a Caravaggio, nel 1607, durante il primo soggiorno napoletano del pittore. Attraverso ricostruzioni grafiche, immagini, documenti e piante dell’epoca rivivrà l’antica chiesa distrutta che ospitava il dipinto delle Sette Opere per la Misericordia. Oggi la tela si conserva in un ambiente architettonico del tutto diverso inaugurato solo nel 1671, ed è possibile ammirarla all’interno del percorso congiunto pensato in occasione della mostra dislocata su due sedi: a Capodimone e al Pio Monte della Misericordia, dove un suggestivo impianto di illuminotecnica, pensato in occasione dell’esposizione, mette in risalto i dipinti della cappella, facendo parlare uno splendido momento della pittura a Napoli.

Nei prossimi giovedì si avvicenderanno:

– 20 giugno: Saverio Ricci, Caravaggio e la cultura filosofica a Napoli nel primo Seicento

-27 giugno: Riccardo Lattuada, Il giovane Massimo Stanzione tra caravaggismo e nuovi linguaggi figurativi

Dalle ore 19.30 seguirà apertura straordinaria con accesso agevolato al Museo e Real Bosco di Capodimonte (biglietto: 1 euro) e alla mostra Caravaggio Napoli (biglietto: 8 euro). Le biglietterie chiudono alle ore 21.30. Con il biglietto serale della mostra Caravaggio Napoli si potrà gustare a soli 3 euro il cocktail “Rosso Caravaggio” creato per l’occasione dal Capodimonte Cafè.