- pubblicità -

La Regione Campania è vicina alle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna e, da subito, ha fornito disponibilità al Dipartimento Nazionale per l’attivazione della Colonna Mobile della Protezione Civile regionale.

Sono in arrivo in Emilia 26 volontari di sei associazioni regionali, con mezzi speciali dotati di 6 moduli idrogeologici e di un modulo specifico per l’ambiente acquatico.