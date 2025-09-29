Prova a mettere pace in una lite, finisce accoltellato a Pomigliano

- pubblicità -

Tenta di separare due persone durante una lite per motivi di viabilità, accoltellato 54enne in provincia di Napoli.

È accaduto domenica sera a Pomigliano d’Arco, dopo un tamponamento che ha coinvolto due auto.

Dopo l’incidente – è la ricostruzione – sarebbe scoppiata una lite tra i due conducenti, alla quale hanno assistito alcuni clienti di un bar vicino.

Uno di questi, il 54enne, probabilmente per separare i due automobilisti, è stato accoltellato al petto dal conducente di uno dei due veicoli, poi fuggito.

La vittima è stata trasportata in gravi condizioni all’Ospedale del Mare di Napoli.

Indagano i Carabinieri.