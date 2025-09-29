Prova a mettere pace in una lite, finisce accoltellato a Pomigliano

- pubblicità -
Tenta di separare due persone durante una lite per motivi di viabilità, accoltellato 54enne in provincia di Napoli.
È accaduto domenica sera a Pomigliano d’Arco, dopo un tamponamento che ha coinvolto due auto.
Dopo l’incidente – è la ricostruzione – sarebbe scoppiata una lite tra i due conducenti, alla quale hanno assistito alcuni clienti di un bar vicino.
Uno di questi, il 54enne, probabilmente per separare i due automobilisti, è stato accoltellato al petto dal conducente di uno dei due veicoli, poi fuggito.
La vittima è stata trasportata in gravi condizioni all’Ospedale del Mare di Napoli.
Indagano i Carabinieri.
