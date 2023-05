Quartiere Pulito, riprendono gli interventi.

Martedì 2 maggio, anche se con il maltempo, sono stati comunque effettuati diserbo, spazzamento meccanizzato e lavaggio nelle strade di via Nicolardi lato sinistro (Municipalità 3) e via Botteghelle (Municipalità 6).L’intervento è coordinato dall’, in collaborazione con l’ed in sinergia cone le

Per questa settimana, le attività di pulizia si svolgeranno

Mercoledì 3 Maggio:Municipalità 4:

– Via Gianturco, Via Galileo Ferraris;

– Municipalità 5: Via G. Bonito, Via G. D’Auria;

Giovedì 4 Maggio:

– Municipalità 7: Via Prov. Caserta al Bravo, Via Giovanni Pascale;

– Municipalità 10: Via Cavalleggeri;

Venerdì 5 Maggio:

– Municipalità 1: Via Francesco Petrarca;

– Municipalità 9: Via Montagna Spaccata (da Via Palluccio a Via D. Padula lato destro).

Ai cittadini è richiesto di collaborare lasciando liberi i parcheggi nelle strade interessate dagli interventi dalle ore 7:00 alle ore 12:00.