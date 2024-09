Quartieri Spagnoli, fiaccolata per Chiara

- pubblicità -

Centinaia di persone si sono riunite a Napoli per partecipare a una fiaccolata serale in memoria di Chiara Jaconis, una giovane padovana di trent’anni che ha perso la vita dopo essere stata colpita alla testa da un vaso caduto mentre passeggiava nei Quartieri Spagnoli.

Questo tragico evento ha scosso profondamente la comunità locale, che ha voluto mostrare tutto il suo affetto e la sua solidarietà alla famiglia di Chiara.

Durante la cerimonia, i residenti del quartiere hanno più volte gridato “perdonateci” rivolgendosi ai familiari della ragazza, in segno di profondo rimorso e con la speranza di alleviare, anche solo in minima parte, il loro dolore. Questo gesto, seppur simbolico, sottolinea il forte senso di comunità e partecipazione emotiva che caratterizza i napoletani. Alla fiaccolata erano presenti centinaia di cittadini dei Quartieri Spagnoli, che attendevano il padre di Chiara, Gianfranco Jaconis, e la sorella della giovane, Roberta. La commozione era palpabile, con i partecipanti che tenevano in mano candele accese e palloncini bianchi. Molti tra loro si sono avvicinati per abbracciare Gianfranco e Roberta, creando un’atmosfera di intensa solidarietà e rispetto. Gianfranco ha ringraziato la comunità campana e il Comune di Napoli per il supporto e l’affetto ricevuti.

La sua gratitudine si è estesa anche ai cittadini dei Quartieri Spagnoli, i quali hanno creato un altare di fiori e appeso un grande striscione con la scritta “Chiara sarai l’angelo dei Quartieri Spagnoli”.

Questa dimostrazione d’affetto ha lasciato un segno indelebile nel cuore di Gianfranco, che ha definito Napoli una città unica per la sua capacità di amore e solidarietà. Raccontando la bontà e la gentilezza di Chiara, Gianfranco ha sottolineato come sua figlia fosse capace di conquistare il cuore delle persone ovunque andasse, diffondendo gioia e bellezza. Questo tributo alla personalità di Chiara ha trovato eco nella commozione e nel calore della folla, che si sentiva personalmente toccata dalla sua perdita.

Infine, Gianfranco ha voluto ricordare un momento felice trascorso a Napoli con sua moglie, un viaggio che li ha portati a scoprire la bellezza e la bontà della città e dei suoi abitanti. Questo ricordo felice ha reso ancora più significativo il loro affetto per Napoli e il loro desiderio di condividere questa esperienza con Chiara, che, purtroppo, ha trovato proprio lì la fine del suo cammino.

Il tributo a Chiara Jaconis è stato un momento di grande umanità, in cui una comunità si è unita per sostenere una famiglia in lutto, mostrando la capacità di Napoli di esprimere amore e vicinanza anche nelle circostanze più tragiche.