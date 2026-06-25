Quattro panchine in legno restaurate e riconsegnate a San Pietro a Patierno

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L’associazione di volontariato “Città Senza Periferie” ha restaurato e restituito alla fruizione pubblica quattro panchine in legno degradate.

Per l’iniziativa, la Municipalità 7 ha consegnato una targa di riconoscimento all’associazione.

Il recupero ha interessato gli arredi urbani collocati nelle aree esterne dei plessi scolastici di via Rosa dei Venti e via Nuova detta Casoria, in prossimità delle fermate del trasporto pubblico.

Le strutture, fortemente deteriorate, sono state ripristinate e rese nuovamente utilizzabili a beneficio di studenti, cittadini e utenti del servizio autobus.

La cerimonia

La cerimonia di consegna del riconoscimento si è svolta all’esterno del plesso scolastico alla presenza del Presidente della Municipalità 7, dott. Antonio Troiano, e della Direttrice della Municipalità dott.ssa Roberta Sivo, che hanno sottolineato il valore dell’iniziativa nell’ambito della cura e della riqualificazione degli spazi pubblici, oltre che del coinvolgimento attivo della cittadinanza.

Lo strumento del mecenatismo del Comune di Napoli, che consente forme di collaborazione tra amministrazione e cittadini per la manutenzione e il miglioramento del patrimonio pubblico, ha reso possibile l’intervento.

Ringraziamento all’ebanista volontario

“Un ringraziamento particolare va al volontario Alberto Montella, ebanista in pensione, che ha messo a disposizione competenze e tempo per il restauro delle panchine”, ha dichiarato il presidente dell’associazione Michele Attanasio. “Prendersi cura dei luoghi significa contribuire concretamente al miglioramento della qualità della vita della comunità”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di riqualificazione degli spazi urbani e di promozione della partecipazione civica nei quartieri della Municipalità 7.

L’associazione “Città Senza Periferie” ha inoltre espresso ringraziamenti al presidente della Municipalità 7 e alla Direttrice per il sostegno Istituzionale e la fiducia riposta nel progetto, elementi ritenuti fondamentali per la buona riuscita dell’intervento.