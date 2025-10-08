Race for the Cure, Villaggio della salute e Charity Gala a Caserta

- Pubblicità -

A Caserta, dal 10 al 12 ottobre, le Unità Mobili della Carovana della Prevenzione saranno presenti in Piazza Carlo Borbone a partire dalle 9.00 per offrire esami diagnostici gratuiti alle donne under 50 e over 69 (ecografie e mammografie), visite senologiche, nutrizionali e consulenza psicologica.

L’iniziativa di komen Italia si inserisce nella Campagna nazionale “La prevenzione è il nostro capolavoro” realizzata insieme al Ministero della Cultura e con il patrocinio del Ministero della salute

Domenica 12 ottobre si svolgerà la Race for the Cure dalle ore 10.00 in Piazza Carlo di Borbone. L’evento simbolo di Komen, che si svolge ogni anno sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, è realizzato in collaborazione con la Brigata Bersaglieri e l’ASD Esercito GARIBALDI. La Race di Caserta si correrà infatti in contemporanea alla XXII edizione della “Flik Flok”.

È possibile iscriversi alla Race for the Cure presso gli stand dedicati, direttamente in Piazza Carlo di Borbone oppure online. Con una donazione di €13.00 i partecipanti riceveranno lo zainetto in cotone e l’iconica maglia della Race for the Cure.

Ed è possibile prendere parte a tutte le tappe della Race in Campania e accedere gratuitamente ai muse aderenti.

Dal 10 al 12 ottobre

Ore 9.00-17.30

Concerto delle fanfare dei Bersaglieri, musica e giochi per tutti

Sport da combattimento: Judo, Karate, Taekwondo

Boxe a cura di Italian boxing&fitness federation

Ginnastica ritmica, sport inclusivi, basket e pallavolo; con noi in piazza anche la FIPAV per rafforzare ulteriormente la partnership con Komen Italia.

Venerdì 10 ottobre Komen Italia organizza a Caserta un Gala di Solidarietà nelle sale dell’Archivio di Stato grazie al Ministero della Cultura e all’accoglienza del Direttore Generale degli Archivi, Antonio Tarasco. La serata avrà inizio con un aperitivo di benvenuto, seguito da una raffinata cena a cura di I.P.S.A.R “Le streghe” di Benevento. Le specialità del territorio saranno donate grazie al sostegno del presidente Coldiretti Caserta, Giuseppe Miselli. Durante la serata si esibirà Valeria Altobelli, compositrice ed ideatrice del progetto musicale Women Aid – che raccoglie musiciste donne a livello mondiale con un messaggio di empowerment tutto al femminile – accompagnata al pianoforte dalla pianista e direttrice d’orchestra Emilia Di Pasquale.

Domenica 12 ottobre

Ore 10.00 Race for the Cure